CHP, Meclis'teki personelinin evden çalışmasını istedi

TBMM’de koronavirüs vakalarının artması sonrası CHP, milletvekillerinden personellerini evden çalışmaya geçirmeleri talimatı verdi.Abone ol
Covid-19 salgını sürecinde TBMM’de ortaya çıkan vakalar dikkate alınarak, Meclis’teki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı değerlendirildi.
Meclis'te görevli 19 personel ve bir HDP'li vekilin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası CHP, harekete geçti.
'Milletvekili personeli evden çalışsın' mesajı
Meclis grup yönetimi tarafından milletvekillerine, ”TBMM’deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajı iletildi.
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