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Fenerbahçe ile Galatasaray Burak Kapacak için kapışıyor

Mert Hakan Yandaş'la anlaşmaya varan Fenerbahçe, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bursaspor'lu Burak Kapacak'ın peşine düştü.

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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray’ın elinden Burak Kapacak’ı da kapmaya çalışıyor.

Bursaspor’un altyapısından yetişen ve bu sezon 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu için yönetim harekete geçti. Fenerbahçe, dört senelik sözleşmesi olan oyuncu için Bursaspor ile masaya oturacak. 

Galatasaray da istiyor
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Burak Kapacak'ı yakından takip ettiği ve beğendiği biliniyor. Deneyimli teknik adam da genç futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Bu sezon 7 asist yaptı
Sağ bek olarak futbola başlayan ancak bu sezon özellikle sağ açık pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'de 19 maçta 7 asist yapmayı başardı.

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