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Türk-İş kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse greve gidecek

TÜRK-İş yönetimi, kıdem tazminatı düzenlemesinin Meclis'e gelmesi durumunda grev kararı alacaklarını açıkladı.

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Kıdem tazminatı gündemiyle toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, toplantının ardından yayımladığı bildiride son 3 genel kurulda oy birliğiyle alınan kıdem tazminatı ile ilgili genel grev kararına dikkat çekti.

Bildiride, "Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23'üncü Olağan Genel Kurullarında 'kıdem tazminatı' ile ilgili olarak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir" denildi.

"Meclis'e geldiği gün..."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili olarak "Meclis'e geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ile görüşme

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili görüşme yapan heyette yer alan Ergün Atalay, şu açıklama yapmıştı:

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza dün ayrıntılı olarak ilettim. Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir.

"Kıdem tazminatı, İş Kanunu'nun temel direğidir"

Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir. Aynı şekilde, sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır.

Masadan kalkmışlardı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında asgari ücretin 2324 TL olarak açıklamıştı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise karara muhalefet ederek masadan kalkmıştı.

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