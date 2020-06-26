7 alanda daha destek ödemeleri başladı! Bakan Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7 alanda daha destek ödemelerine başladıklarını duyurdu. Ödemeler saat 18.00 itibariyle çiftçilerin hesabına yatırılacak.

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Yeni destek ödemeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalara imza atan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 54 projeye de 7 milyon 500 bin TL ödeneceği bilgisini verdi.

18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak

"294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak." diyen Bakan Pakdemirli, "256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz. Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Toplamda 294 milyon 243 bin lira destek daha..."

Verilecek desteklerin ayrıntılarını açıklayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

Çay Budama Tazminatı Desteği kapsamında 256 milyon 370 bin lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 628 yetiştiriciye 27 milyon 500 bin lira, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği olarak 422 çiftçiye 1 milyon 500 bin lira, Toprak Analizi Desteği olarak 1 milyon lira, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 52 projeye 7 milyon 300 bin lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 2 projeye 200 bin lira ve Organik Arıcılık Desteği kapsamında da 243 üreticiye 373 bin lira bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılacak.

Toplamda 294 milyon 243 bin lira desteği daha üreticilere ödedik. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ülke için üretmeye devam ettikçe bizler de onları desteklemeye devam edeceğiz. Bütün üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun.