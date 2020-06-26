Konya'da katliam gibi kaza! Minibüs TIR ile kafa kafaya çarpıştı
KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Konya’nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, minibüste bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
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Kaza, Konya’nın Yunak ilçesi Ankara karayolu üzeri Birimler Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan sürücüleri belirlemeyen 14 M 0891 plakalı minibüs ile 42 P 0171 plakalı tır çarpıştı.
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Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, tır da devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
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Bölgeye ayrıca helikopter ambulans da sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan ve yola savrulan yaralılara sağlık görevlileri tarafından müdahaleleri yapıldı.
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