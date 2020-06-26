Ahmet Ağaoğlu: Başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Herkesin gözü üzerimizde. Erkenden ayağımızın kayacağını düşünüyorlardı. Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor.'' dedi.

Abone ol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün Reklam Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Üç kupada hedefe yürüyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Hedefe bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Geceler uykusuz geçiyor, bazen saatler geçmek bilmiyor. Şükürler olsun ki böyle bir dönemde bu kulüpte görevde bulunuyorum.

''Başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor''

Herkesin gözü üzerimizde. Erkenden ayağımızın kayacağını düşünüyorlardı. Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Alanyaspor maçından sonra oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklanmış durumda. Mücadelemizi aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Hedefimiz lig ve kupa şampiyonu olup bunu Süper Kupa ile taçlandırmak."