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Fahrettin Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere iyi dinlenmelerini ve iyi uyumalarını tavsiye etti.

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İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi. 

"Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum''
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve "Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum." esprisinin yer aldığı görseli paylaştı. 

''Uykunuzu tam alın''
Koca, mesajında, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler." ifadelerini kullandı. 

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