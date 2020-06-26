Konya'da katliam gibi kaza! Minibüs ile TIR kafa kafaya çarpıştı 6 kişi öldü

KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Konya-Ankara Karayolu üzerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Tarım işçilerini taşıyordu

Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı.

Minibüs hurdaya döndü

Kazada, minibüs hurdaya dönerken, tır devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.