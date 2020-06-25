Vapur ücretleri indirimi hangi saatlerde geçerli 2020 tarife

Şehir hatları vapurlarının ücret tarifelerine indirim yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi teklifi ve UKOME'nin onayı ile bazı vapur hatlarının ücret tarifesinde indirim yapıldı. Hangi hatlarda indirim yapıldı? Vapur hatları indirimi ne zamana kadar geçerli?

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Hatları vapurlarının ücret tariflerinde yapılan indirimi Twitter'dan duyurdu. Belli saatlerde geçerli olmak üzere 31 Ağustos'a kadar vapur adalar vapurları hariç, vapur seferleri 5 kuruşa hizmet edecek. İşte, ayrıntılar...

VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teklifi üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin oy birliğiyle vapur hatlarının ücret tarifesinde indirime gitti ve böylelikle 31 Ağustos tarihine kadar vapur seferleri 5 kuruşa hizmet sağlayacak.

Buna göre, şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruşa hizmet verecek. Uygulama 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. Uygulama ile sabah saatlerindeki yoğuluğun azaltılması hedeflenirken, deniz ulaşımının da teşvik edilmesi amaçlanıyor. Fakat en çok merak edilenlerden adalar seferleri ise bu uygulamadan muaf olacak.

VAPUR TARİFELERİNDEKİ İNDİRİM HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

Koronavirüs sürecinde, günün belli saatlerindeki yoğunluğu kırmak amacıyla indirilen vapur ücretlerin aşağıdaki hatlarda geçerli olacak:

Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar.