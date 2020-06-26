Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz MHP'den siyasete mi giriyor?
Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın son dönemde MHP milletvekilleriyle yaptığı görüşmeler ve yaptığı paylaşımlar, "Polat Alemdar MHP'den siyasete mi giriyor" merakı uyandırdı...
Türkiye'nin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alamdar' olarak tanınan başrol oyuncusu Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor? Necati Şaşmaz'ın son dönemde MHP milletvekilleriyle biraraya gelmesi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı hareketlendirdi.
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'Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleriyle bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
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Necati Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü. Fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.
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Yaşanan gelişmenin ardından Necati Şaşmaz'ın son paylaşımı olay oldu. Şaşmaz, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.
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