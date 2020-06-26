Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz MHP'den siyasete mi giriyor?

Türkiye'nin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alamdar' olarak tanınan başrol oyuncusu Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor? Necati Şaşmaz'ın son dönemde MHP milletvekilleriyle biraraya gelmesi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı hareketlendirdi.