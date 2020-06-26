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Sağlık Çalışanları Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak

Anadolu Ajansı

At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yarın yapılacak.

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Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamaya göre, 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışacağı Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda saat 18.30’da başlayacak.

TJK'nın açıklamasında "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vermiş oldukları hizmetler ve özverili çalışmalardan dolayı, tüm sağlık çalışanlarımızın anısına düzenlenecek koşuya hep birlikte yürekten tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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