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Samsun'da 22 yaşındaki kadın 'Çocuğumu istiyorum' diye intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da eşinin boşanma davası açtığını öğrenip intihar girişiminde bulunan C.T., (22) polisin iknasıyla intihardan vazgeçti.

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Olay, Samsun Adliye Sarayı ve Bölge Adliye Mahkemesini birbirine bağlayan 3. kattaki köprüde meydana geldi.

Boşanma davasını duyunca gözü döndü

Edinilen bilgiye göre, eşi A.U.T.'nun 1,5 yaşındaki oğlu E.A.T.'yi alıp Samsun 4. Aile Mahkemesine boşanma davası açtığını öğrenen 22 yaşındaki C.T., köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kadının bulunduğu köprünün altına şişme yatak açtı. Olay yerine müzakereci istendi.

'Çocuğumu istiyorum' dedi

Kadının bacaklarının titremeye başlaması üzerine olayın ciddiyetini dikkate alan adliyede görevli polis memuru Aygün Nalbant, "Çocuğumu istiyorum" diyen C.T.'yi kısa sürede ikna ederek çıktığı köprüden aşağı inmesini sağladı.

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