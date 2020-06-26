Antalya'da cami bahçesine yeni doğmuş erkek bebek bırakıldı

Olay Kepez ilçesi Yükseliş Cami’nin bahçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cemaatin öğle namazı farzını kıldığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler cami bahçesine henüz yeni doğmuş bir bebek bıraktı. Bebeği gören herkes, vicdansızlığın bu kadarına pes dedi.