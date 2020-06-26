Antalya'da cami bahçesine yeni doğmuş erkek bebek bırakıldı
ANTALYA'da dün namaz kılan vatandaş, cami bahçesinde yeni doğmuş erkek bebeği buldu. Cami müezzini 'Köpeklere denk gelmemesi bizi sevindirdi' dedi...
Olay Kepez ilçesi Yükseliş Cami’nin bahçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cemaatin öğle namazı farzını kıldığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler cami bahçesine henüz yeni doğmuş bir bebek bıraktı. Bebeği gören herkes, vicdansızlığın bu kadarına pes dedi.
Hastaneye götürüldü
Cemaatin namaz çıkışında yerde bir bebeğin hareketsiz bir şekilde yattığını görmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk kontrolün ardından bebeğin yaşadığını tespit eden sağlık ekipleri, detaylı sağlık kontrolü için bebeği ambulansla hastaneye götürdü.
Polis ekipleri ise bebeği cami bahçesine bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Öğle namazı öncesi camiyi yarım saat önce açtıklarını ancak bir bebek göremediklerini ifade eden Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, bebeğin farz namazı kılınırken bırakıldığı yönünde düşüncesi olduğunu söyledi.