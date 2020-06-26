Erdoğan'dan son dakika YKS açıklaması! Spekülasyonlara tepki gösterdi

YKS ile ilgili son dakika açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük." deyip "Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Erdoğan, YKS tarihine ilişkin "Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur." diye konuştu.