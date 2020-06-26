BIST 114.814
DOLAR 6,86
EURO 7,68
ALTIN 386,06
HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da korona virüs testleri negatif çıktı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlar öncesi Trabzonspor'a yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Abone ol

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara her hafta rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinin onuncusu yapıldı. Bordo-mavili kulüpte pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Stadyum dezenfekte edildi
Öte yandan Trabzonspor'un yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçı öncesi Medical Park Stadyumu’nda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Futbolcular ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorlar büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan son dakika YKS açıklaması! Spekülasyonlara tepki gösterdi
Ali Koç fiyaskosu! Şampiyon hocaları kapının önüne koydu
7 alanda daha destek ödemeleri başladı! Bakan Pakdemirli açıkladı
İstanbul’da hafta sonu öğrencilere ve sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz olacak
Türk-İş kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse greve gidecek
Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması! Dikkat çeken plaj detayı
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan son dakika YKS açıklaması! Spekülasyonlara tepki gösterdi
Devlet Bahçeli'den Meclis başkanlığı seçimi açıklaması! Gereği neyse o yapılacaktır
Samsun'da 22 yaşındaki kadın 'Çocuğumu istiyorum' diye intihara kalkıştı
Çavuşoğlu: Türkiye'nin Sudan'a olan desteği sürecek
Terhisine bir gün kalan 26 yaşındaki Asteğmenden acı haber!
Skoda Kodiaq 2020 kaç para fiyat listesi Survivor ödül oyunu oldu
Yorumlar