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Korkunç açıklama! İkinci dalga sonbaharda 50 milyon kişi ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs salgını için tarih verip korkunç bir senaryoyu gündeme getirdi. DSÖ, salgınında ikinci dalgada 50 milyon insanın öldüğünü hatırlatarak ikinci dalga için sonbahar aylarına dikkat çekti.

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ÇİN'de 2019un Aralık ayında başlayan şeni tip koronavirüs salgını aylardır dünyayı etkisi altına almış durumda. Worldometers’ın verilerine göre 10 milyon vaka sınırına dayanan salgında şimdiye dek 492 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

DSÖ'den ikinci dalga ile ilgili korkutucu uyarı

Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke normalleşme adımları atarken, Amerika kıtasında rekorlar kırılmaya devam ediyor. ABD en yüksek yeni vaka rekorunu kırarken, salgında ikinci dalga endişesine ilişkin en korkutucu uyarılardan biri Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) geldi.

İkinci dalgada milyonlarca insan ölebilir

İtayan Rai TV’ye konuşan DSÖ’den Dr. Ranieri Guerra, normalleşmeyle birlikte kaldırılan kısıtlamaların vakaların artmasında kritik rol oynayacağını söylerken, ikinci dalgada milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.

İspanyol gribine benziyor

İspanyol gribi ile corona salgınını kıyaslayan Dr. Guerra, “Corona ile benzer şekilde ilerleyen İspanyol gribi, yaz aylarında düşüş göstermiş ancak eylül ve ekim aylarında yeniden zirve yapmıştı. Oluşan bu ikinci dalgada 50 milyon insan hayatını kaybetti. Salgın ortaya koyduğumuz hipotezlerdeki gibi ilerliyor” dedi.

İKİNCİ DALGA İHTİMALİ EN YÜKSEK ÜLKELER

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile The Guardian gazetesi, ikinci dalga riskini araştırdı. Araştırmada, vakaların artış hızının yeniden yükselmekte olduğu ve ikinci dalga riski altında bulunan ülkeler şöyle sıralandı:

*Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya, Suudi Arabistan.

Riskin az olduğu ülkeler
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke tedbirlerin daha az bir oranda hafifletildiği veya Belarus gibi zaten çok sıkı tedbirler almamış olan, son dönemdeyse vaka artış hızı ciddi oranda yükselmeyen ülkeler olarak sınıflandı. Bu kategoride şu ülkeler yer alıyor:

*Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Sİngapur, Hollanda.

Tedbire rağmen artış olan ülkeler
Araştırmada, sokağa çıkma tedbirlerinin sürmesine rağmen vakaların artmaya devam ettiği ülkeler şöyle verildi:

*Dominik Cumhuriyeti, Şili, Hindistan, Güney Afrika, Portekiz, Brezilya, Mısır.

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