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Denizli'de 3 bin kamyon dolusu toprak geri dönüştürülüyor

DENİZLİ'de Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 20 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

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Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Kumkısık Mahallesinde bulunan 20 metre genişliğinde 600 metre uzunluğundaki yol açma çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarda kazılan 3 bin kamyon dolusu toprak, 15 metre genişliğinde ve 500 metre uzunluğundaki 17101 sokağının açma çalışmasında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Ekipler, Karaman ve Merkezefendi Mahallesi içerisinde bulunan kanal yolu olarak bilinen sokakta 3 kilometre uzunluğundaki yolun üst yapı çalışması öncesinde eski asfaltı kazıma çalışması sürüyor. Kazınan asfalt yine başka çalışmalarda değerlendirerek geri dönüşüm sağlanıyor. Merkezefendi Belediyesi, gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmalar kapsamında 650 bin lira tasarruf etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Bahçelievler Mahallesinde 3085 sokakta kaldırım parke döşeme çalışmasına devam ediyor.

“Her şey Merkezefendi ve hemşehrilerimiz için”

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tasarruf etme noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Başkan Doğan, “Belediye olarak göreve geldiğimiz günden itibaren tasarruf etmek için çalışıyoruz. Projelerimizde ilçemizi daha da yaşanabilir hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz görev başında çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla bir yandan ilçemizin çehresini değiştirirken bir yandan da tasarruf ediyoruz. Her şey Merkezefendi ve hemşehrilerimiz için” dedi.

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