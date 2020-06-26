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Karabük'te ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Karabük’te kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiği günden itibaren korona virüs (Kovid-19) aktif vaka sayısı 180’e ulaştı. Kentte üç aylık sürede ulaşılan vaka sayısına 25 günde ulaşılmış oldu.

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Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları hızla artış göstermeye devam ediyor. Salgının başladığı Mart ayından Mayıs ayına kadar toplam 180 pozitif vakanın görüldüğü kentte 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Haziran ayında ülke genelinde vaka sayısının azalmasının ardından geçilen kontrollü sosyal hayat döneminden itibaren Karabük’te pozitifli vaka sayısı yeniden 180 oldu. Böylece ikinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 3 ay içerisinde ulaşılan vaka sayısına 25 günde ulaşılmış oldu. Şuanda pandemi servisinde 72, yoğun bakımda da 7 olmak üzere toplam 79 vakanın tedavisi hastanede sürüyor.

"1 hasta entübe durumunda"

Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bir tanesinin solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilirken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olan ve evlerinde 14 gün izolasyon imkanı bulunmayan 18 vatandaş da öğrenci yurdunda gözlem altında tutuluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından salgın sürecinin başından itibaren kent genelinde 8 bin PCR testi yapıldığı öğrenildi.

yandan vatandaşlara sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı ilde vatandaşların maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor.

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