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Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

TEKİRDAĞ’da meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Kapaklı – Saray yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 FGJ 06 plakalı araç sürücüsü Duygu A. önünde bulunan 34 LS 9573 plakalı Ömer F. kontrolündeki otomobili sollamak istedi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Duygu A. otomobiliyle önce refüje, ardından Ömer F.’nin kullandığı 34 LS 9573 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma dolayısıyla iki otomobil de takla atarak ters döndü.

Kazada araç şoförleri Duygu A. ve Ömer F. yaralandı. Şans eseri kaza esnasında Ömer F.’nin kullandığı 34 LS 9573 plakalı otomobildeki 4 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Duygu A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömer F. ise olay yerinde tedavi edildi.

ilgili emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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