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Afyonkarahisar'da 22 hükümlünün test sonucu pozitif çıktı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri gözlemlenen bir mahkum ile bu kişiyle temas ettiği belirlenen 22 hükümlü ve tutuklunun test sonucu pozitif çıktı.

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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir tutuklunun Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya gittiği sırada salgından etkilendiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde kapsamlı filyasyon çalışması yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma sonucunda söz konusu kişiyle temas ettiği saptanan 22 hükümlü ve tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevk edilen kişilerin genel sağlık durumları iyi olup, kurumda karantina altında tedavileri devam etmektedir. Yakınları da sağlık durumundan bilgilendirilmiştir. Ceza infaz kurumunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

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