Beşiktaş Konyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri

Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Burak Yılmaz, Diaby ve Jeremain Lens kaydetti.

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Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş evinde oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Burak Yılmaz, 45+2. dakikada Abdoulay Diaby ve 52. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Beşiktaş'ta sarı kart gören Tyler Boyd cezalı duruma düştü.

Burak Yılmaz maça damga vurdu

Siyah-beyazlıların golcü ismi Burak Yılmaz, attığı golün yanı sıra diğer iki golün de asistini yaparak maça damga vurdu. Konyaspor son 6 maçta 8 gol atan ve bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 asiste ulaşan Burak Yılmaz, 2010/11 sonrası dönemde en fazla gol pası verdiği sezonu egale etti (2013/14'te Galatasaray adına 6 asist). Ayrıca Burak Yılmaz, Sergen Yalçın yönetimindeki son 9 maçta 8 gol kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti. İttifak Holding Konyaspor 27 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ 3-0 KONYASPOR

90'Hakem maçın son düdüğünü çaldı.



Sarı Kart86'Skubic'e faul yapan Rıdvan Yılmaz, sarı kart gördü.Sarı Kart - Ridvan Yilmaz



84'Beşiktaş'ya Kartal Kayra Yılmaz, Elneny'nin yerine oyuna girdi.Mohamed Elneny - Kartal Yilmaz



82'Güven Yalçın, ceza sahası dışından şansını denedi. Top auta çıktı.



79'Beşiktaş'ta da Güven Yalçın, Diaby'nin yerine oyuna girdi.Abdoulay Diaby - Güven Yalcin



78'Konyaspor'daki son oyuncu değişikliğinde Jevtovic yerini Volkan Fındıklı'ya bıraktı.Marko Jevtovic - Volkan Findikli



77'Konyaspor'da Daci, Bajic'in yerine oyuna girdi.

52'GOL! Lens attı Beşiktaş skoru 3-0 yaptı.Gol - Jeremain Lens



48'N'Koudou, pasını ceza sahası içerisindeki Rıdvan'a aktarmak istedi. Savunmadan seken top kaleci Ertuğrul'da kaldı.



Oyuncu Değişikliği 46'Konyaspor'da Marin Anicic, Selim Ay'ın yerine oyuna girdi.

45'GOL! 45+2'de Diaby takımını 2-0 öne geçirdi.Gol - Abdoulay Diaby



Pozisyon45'İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

40'GOL! Burak attı Beşiktaş 1-0 öne geçti.

34'Elneny'nin uzun pasıyla ceza sahasına giren Burak, Konyaspor kalecisi Ertuğrul ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi. VAR odasıyla da konuşan hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.



33'Vida, Milosevic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.



31'Sol kanatta topla buluşan Rıdvan, ceza sahası içerisinde Burak Yılmaz'a doğru ortasını yaptı. İyi yer tutan Uğur Demirok, topu uzaklaştırmayı başardı.

30'Gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Lens, pasını Burak Yılmaz'a aktardı. Ceza sahası içerisinde yerde kalan Burak, penaltı bekledi. Ancak hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.



28'AZ FARKLA AUT! Lens'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan, ceza sahası içindeki Diaby'yi gördü. Diaby, ceza sahası önüne koşusunu yapan Ruiz'e doğru pasını aktardı. Ruiz'in sert şutu direğin hemen üzerinden dışarı gitti.



25'Sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun vuruşunda top kimseye çarpmadan auta çıktı.

17'Elneny'nin Milosevic'e yaptığı faulden dolayı kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Ali'nin ortasında Beşiktaş savunması topu karşıladı ve tehlikenin büyümesini önledi.



16'Serbest vuruşta topun başına geçen Diaby'nin ortasına iyi yükselen

Burak Yılmaz, istediği kafa vuruşunu yapamayınca top auta çıktı.



15'KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI! Konyaspor'da Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek, oyuncuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Konuk ekip 15. dakikada 10 kişi kaldı.

13'Konyaspor'da Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



12'Lens'in ara pasında savunma arkasına sarkan Atiba, pasını kale önündeki Burak Yılmaz'a aktarmak istedi. Atiba istediği pası veremeyince Konyaspor savunmasında Uğur Demirok tehlikenin büyümesini önledi.



10'RIDVAN ÇİZGİDEN ÇIKARTTI! Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşunda son dokunuşu yapan Jonsson'un vuruşunda direk dibinde iyi yer tutan Rıdvan Yılmaz, konuk ekibin öne geçmesine izin vermedi.



9'Kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Beşiktaş'ta N'Koudou topu Burak Yılmaz'a aktarmak istedi. Tecrübeli golcünün kontrol edemediği top Konyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

8'Gökhan, sağ kanatta koşusunu yapan Diaby'ye pasını gönderdi ama Konyaspor'da Jonsson, Diaby'nin kendisini geçmesine izin vermedi.



7'Burak Yılmaz'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortası Konyaspor kalecisi Ertuğrul'da kaldı.



6'Lens'in köşe vuruşundan yaptığı ortaya yükselen Vida topa dokunamadı. Ters kanatta topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.



5'Sağ kanatta topla buluşan Lens'in ortası Konyaspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

3' Sağ kanatta topla buluşan Lens, ceza sahasına doğru pasını aktardı tehlikeyi sezen Ertuğrul, iki hamlede topu kontrol etti.



Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.