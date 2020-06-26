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Mark Rutte: Türkiye'ye gitmek akıllıca değil

Tur şirketlerinin Hollanda'dan Türkiye'ye turist göndermeye başlayacaklarını açıklaması üzerine, Başbakan Rutte bu fikrin akıllıca olmayacağını söyledi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre neredeyse tamamen duran hava ulaşımı, normalleşme süreciyle tekrar canlanmaya başladı.

Özellikle yaz turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, ulaşım canlanırken ülkelerin turist kabul etmesi ve başka ülkelere turist göndermesi konusunda farklı kararları dikkat çekiyor.

Hollanda'da, Türkiye'ye turist getiren tur şirketlerinin 10 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye turist getirmeye başlayacaklarını duyurması, Başbakan Mark Rutte'nin tepkisine neden oldu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEYİN"
Şirketlerin müşterilerine bedava koronavirüs testi, olası kısıtlama durumlarında bedava geri dönüş bileti gibi imkanlar sunmasını sorumsuzluk olarak nitelendiren Rutte "Türkiye'ye gitmek akıllıca değil. Türkiye'ye sadece zorunlu hallerde seyahat edilebilir. Buna rağmen tatile gidenler, sigorta kapsamında olmayacak." ifadelerini kullandı.

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