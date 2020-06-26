BIST 114.668
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 390,38
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den Irak'a terörle mücadelede iş birliği mesajı

Pençer-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak hükümetine de seslendi. Aksoy Türkiye'nin, Irak'tan terörle mücadelede destek beklediğini vurguladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına ilişkin Irak Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklama hakkındaki soruya, yazılı açıklama yaparak cevap verdi.

'Kara propagandaya alet olmaması gerekir'
Aksoy, "Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçekdışı iddialara yer verilmiştir. Bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddialar aslında PKK terör örgütünün ve yandaşlarının terörle mücadele operasyonlarımızı karalamaya yönelik propagandasından başka birşey değildir. Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir. Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz. Esasen bu husus Irak makamlarınca da bilinmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir. Bu vesileyle, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.


 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber
Marmara için tehlike sinyali: 7’nin üzerinde deprem olabilir
Afyonkarahisar'da 22 hükümlünün test sonucu pozitif çıktı
Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Beşiktaş Konyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (26 Haziran 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı bültende 8 yıldır aranıyordu! Interpol yakaladı
Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü
Cemal Enginyurt'tan Arınç'a sert sözler
Düğün salonu sahiplerinden "ek genelge" talebi
Adetliyken hangi dualar okunmaz, regl halindeyken cuma günü nasıl ibadet edilir?
Yorumlar