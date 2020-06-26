Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (26 Haziran 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5065'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 194.511'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Test sayısı 51 binin üzerinde

Ülkemizde korona belirtisi görülen 51 bin 198 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 186 bin 622'yi buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'' ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4BTmLfwuvO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2020

1492 kişi iyileşti

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1492 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 167 bin 198'e yükseldi. Öte yandan 963 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 382 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU ŞÖYLEYDİ;