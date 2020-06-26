ABD'de felaket! 2 bin 515 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden son 24 saatte Brezilya'da 1141, Meksika'da 736, Hindistan'da 407, Rusya'da 176, İran'da 109, ABD'de 2 bin 515 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1141 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı kayıp sayısı 54 bin 971'e, vaka sayısı da 39 bin 483 artarak 1 milyon 228 bin 114'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 736 artarak 25 bin 60'a ulaştı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 104 artışla 202 bin 951'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 407 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 301'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 17 bin 296 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 490 bin 401'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 800 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 620 bin 794'e çıktı. Ülkede son bir günde ölü sayısı 176 artarak 8 bin 781'e, iyileşen sayısı 8 bin 988 artarak 384 bin 152'ye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 109 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 628 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 239'a, vaka sayısının da 217 bin 724'e çıktığını aktardı.

ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 986 artarak 2 milyon 505 bin 909'a ulaştı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 515 artarak 126 bin 823'e çıktı.