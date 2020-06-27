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Vali Yerlikaya'dan sınava girecek öğrencilere mesaj

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yarın YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Koşu önemli, Koşucu kadar değil, Sınav önemli, Sizin kadar değil, Rahat olun. YKS 2020’de başarılar"

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