Bakan Mustafa Varank 11 yıl önceki olayı anlattı kara lekeyi temizlemek Erdoğan'a nasip oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki şahsi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan herkesi otobüse aldırdı

Mustafa Varank, 11 yıl önce Kütahya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde askeri havaalanına konvoyda bulunan başörtülülerin giremediğini, 'Konvoyda başörtülüler var, biz bu şekilde sizi içeriye alamayız' denildiğini, Erdoğan'ın durumu fark etmesi üzerine herkesi bir otobüse alarak havaalanına girdiğini söyledi.

Mustafa Varank; "Tabi o otobüs artık Başbakan'ı taşıyan bir makam aracı olduğu için, onu durdurmaya cesaret edemediler. Ve o otobüsün içinde askeriyenin kapısından girebildik" dedi.

Apaçık ayrımcılık uygulamaları ile nice insanımızı, nice yıllarımızı heba ettiler.



Bugün, o günler hiç yaşanmamış gibi dalga geçmeye çalışan, nefretlerini kusan insan müsveddelerinin bıraktığı kara lekeyi temizlemek de Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye nasip oldu. pic.twitter.com/GeZovoUwoj — Mustafa Varank (@varank) June 26, 2020

"Kara lekeyi temizlemek de Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye nasip oldu"

Varank; "Apaçık ayrımcılık uygulamaları ile nice insanımızı, nice yıllarımızı heba ettiler. Bugün, o günler hiç yaşanmamış gibi dalga geçmeye çalışan, nefretlerini kusan insan müsveddelerinin bıraktığı kara lekeyi temizlemek de Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye nasip oldu" ifadelerini kullandı

"Çok değil; 11-12 yıl önceden bahsediyorum"

Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Bugünlere ne mücadeleler vererek geldiğimizi göstermek adına çarpıcı bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok değil; 11-12 yıl önceden bahsediyorum. O yıllarda Türkiye, büyük atılımlara, kalkınmaya, büyümeye odaklanmışken, bir yandan da vesayet odaklarına karşı çetin bir mücadele veriyordu."