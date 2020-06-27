BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  SAĞLIK

Ülkede son 24 saatte vaka sayısı 42 bini geçerek rekor kırdı

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği ülke konumundaki ABD'de, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki artışlarla son 24 saatte vaka sayısı 42 bini geçerek rekor kırdı.

Abone ol

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ABD'deki günlük Kovid-19 vaka sayısı tarihe geçti.

42 binin üzerinde yeni vaka kayda geçen ABD'de, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki artışlar ülkede endişeye neden oldu.

Buna göre son birkaç gündür daha fazla sayıda vaka kaydıyla kendi rekorunu kıran Florida'da, dünden bu yana 9 bin civarında yeni vaka kaydedildi.

Teksas, 5 bin düzeyindeki yeni vaka ile Florida'yı takip ederken 3 bin 500 civarındaki yeni vaka sayısıyla Arizona da listenin 3. sırasında yer aldı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, bu üç eyaletin yanı sıra California, Georgia, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Utah'ın da günlük vaka sayısında rekor sayılara ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan birçok kamuya açık alanın yeniden kapatılması talimatını veren Teksas yönetimi gibi Florida yönetimi de cuma günü eyaletteki tüm barların ve toplu eğlence mekanlarının geçici süreyle kapatılmasına karar verdi.

Uzmanlar, vaka sayılarındaki artışların, ülkedeki Kovid-19 ölü sayısına etkisinin gözlemlenebilmesi için sürecin bir süre daha takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Trump yönetimi salgının kontrol altına alındığı görüşünde

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, salgının ilerlemesini yavaşlattıklarını ve vaka artış eğrisinin düzleştiğini belirtmişti.

Pence, "Güney eyaletlerimizde vaka sayıları arttığı için bugün buradayız. Başkan Trump, Amerikan halkını gördüklerimiz, yaptıklarımız ve iki ay önceye göre ne tür farklılıklar olduğu hakkında bilgilendirmemizi istedi." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki toplam Kovid-19 test sayısının 30 milyonu aştığını belirten Pence, ellerindeki verilere göre ağırlıklı olarak güneyde olmak üzere 16 eyalette vaka sayılarının yükseldiğini kaydetmişti.

Ölenlerin sayısı şu ana kadar 127 bin geçti

Kovid-19 konusunda iki ay öncesine döndüklerine yönelik iddialara ilişkin Pence, durumun böyle olmadığını iddia etmişti.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının 127 bini, vaka sayısının 2 milyon 500 bini geçtiği bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi Diriliş Ertuğrul'un ilk bölümü 60 milyon kere izlendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi
Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü
Cemal Enginyurt'tan Arınç'a sert sözler
Polis kılığında 800 bin lira dolandırdılar
ABD'de felaket! 2 bin 515 kişi daha öldü
Marmara için tehlike sinyali: 7’nin üzerinde deprem olabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
Vali Yerlikaya'dan sınava girecek öğrencilere mesaj
Diyarbakır’da kötü koku gelen bir daireden erkek cesedi çıktı
Mark Rutte: Türkiye'ye gitmek akıllıca değil
TOKİ’den açık artırma ile arsa satış ve kiralaması
Yorumlar