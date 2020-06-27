Akitçi Karahasanoğlu Fatih'in portresinin alınmasına sert çıktı: Yarım metrekarelik boyalı bez

İBB'nin Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alması tartışmaları sürerken Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, tepki çekecek ifadeler kullandı. Karahasanoğlu Fatih portresi için "Yarım metrekarelik boyalı bez" dedi.

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Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 1480 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından yapılmış portresini satın almasını eleştirdi. Fatih portresi için "yarım metrekarelik boyalı bez" diyen Karahasanoğlu İmamoğlu için de "Sülün Osman" benzetmesi yaptı.

Karahasanoğlu, "İstanbul'un bir çok sorununa çözüm bulma vaadi ile seçmeni kandıran Sülün Osman zihniyetli bir belediye başkanına yapılacak yıkama yağlamanın girizgahı" ifadelerini kullandı.

"Yarım metrekarelik boyalı bez"

Karahasanoğlu, yazısının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi tablo" imiş. "Kıran kırana bir yarış" imiş. Sevsinler sizin yalakalığınızı. Sevsinler sizin, paraları yarım metrekarelik çizimlere harcama israfınızı. Hani bu rezaletin üstünü örteceklerine. Bir de böyle yalakalık ile, savunmaları yok mu. Gerçekten insana, "Pes" dedirtiyorlar.

Ekrem İmamoğlu'nun rezil satın almasını güzellemek için yapılan yalakalık.

Ulan hokkabazlar, belediyenin parasını, gidip Londra'da dünya emperyallerinin kasasına aktarmanın "kıran kırana"sı mı olur?

'250 bin sterlin' ile başlayan açık artırmada, 770 bin sterline alınan yarım metrekarelik boyalı bez için "kıran kırana yarış" mı olur? Adam resmen, İstanbullu ile alay ediyor..

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