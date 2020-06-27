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İzmir'de 31 suçtan aranan suç makinesi böyle yakalandı polise de ateş açtı

İzmir'in Buca ilçesinde, 31 ayrı suçtan aranması bulunan ve 30 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahıs, polislere ateş açarak kaçtı. Şahıs, kovalamaca sonunda otomobilin lastiklerinin patlatılması sonucu kıskıvrak yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgede uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine Ş.C.K. idaresindeki 35 FJ 846 plakalı araç durduruldu. Yapılan sorgulamada Ş.C.K.'nin uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, tehdit, yaralama, parada ve resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı, mala zarar verme, tutuklu ve hükümlünün kaçması gibi 31 farklı suçtan aranan ve yaklaşık 30 yıl hapis cezası bulunduğu saptandı. Polis ekiplerine yakalanacağını anlayan şahıs havaya ve polislere tabanca ile ateş açarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında 'dur' ihtarına aldırış etmeyen şüpheli Ş.C.K., polis ekiplerine ateş açmayı sürdürdü. Yaşanan kovalamacada polis ekipleri aracın lastiklerini ateş ederek patlattı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ş.C.K. isimli şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kovalamaca esnasında belinden yaralandığı tespit edilen Ş.C.K., etkisiz hale getirildikten sonra tedavisi için Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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