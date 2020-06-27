'İkinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke' raporu! Türkiye listede mi?
Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı 'ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke' listesinde Türkiye yer almadı. Raporda Türkiye, 11 ülkeyle birlikte tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka artışı az gerçekleşen ülkeler arasında.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi, bazı ülkelerde vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi sonrası, salgında ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülkeyi sıraladı.
Vaka artışı yaşanmayan ülkeler listesinde
Türkiye bu listede 10 ülke arasında yer almadı. Ayrıca, Türkiye'nin de aralarında olduğu 11 ülke ise gevşetilen tedbirlere rağmen vaka artışını az ya da hiç yaşamayan ülkeler olarak listede yer buldu.
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 552 bini aştı. Virüs nedeniyle 485 bin 434 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 192 bin 478 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 874 bin 195 aktif vaka bulunuyor.
Çin, Güney Kore, Almanya gibi kimi ülkelerde virüsün kontrol altına alındığı açıklamaları yapılmış ancak son günlerde yeni vakalar görülmeye başlanmıştı.