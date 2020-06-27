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Microsoft'tan radikal karar! Tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor

Microsoft, hizmet veren bütün fiziksel mağazalarını kapatarak ürünlerini yalnızca internet üzerinden satacak.

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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle mağazaların kapanması, internet satışlarının önemini daha da artırdı. Bunun farkında olan Microsoft, hizmet veren bütün fiziksel mağazalarını kapatma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Microsoft Store mağazalarının kapanmasını stratejik bir değişiklik olarak nitelendirdi.

Microsoft; donanım ve yazılım satışlarının, Microsoft 365 gibi dijital ürünlerin ve Xbox Mağazası'ndaki oyunların yalnızca internet üzerinden satılacağını açıkladı.

Mağaza çalışanları işten çıkarılmayacak 

Microsoft, mağazaların kapatılmasının ardından .çalışanların işten çıkmayacağını açıkladı. Şitket, "Perakende ekip üyelerimiz, Microsoft kurumsal tesislerinden internet üzerindeki müşterilerimize yardımcı olmaya devam edecek." dedi.

Bir Microsoft temsilcisi, etkilenen tüm çalışanlara şirket içinde kalma imkanı sunulacağını da doğruladı.

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