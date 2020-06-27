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HABER /  DÜNYA

Macaristan’dan TürkAkım kararı! Proje hayata geçiriliyor

MACARİSTAN’ın doğal gaz boru hattı operatörü FGSZ, Sırbistan ile TürkAkım üzerinden gaz alımı yapmayı sağlayacak boru hattı inşa edilmesi yatırım projesini yapma kararı verdi.

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Şirketten yapılan açıklamada, TürkAkım’dan gaz alımı yapmak için Sırbistan’a boru hattı uzatılması kararı aldıkları bildirildi. Açıklamada boru hattının inşasının yılda 6 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılmasını sağlayacağı belirtildi.

TürkAkım aracılığıyla...

Boru hattının 1 Ekim 2021’e kadar kullanıma geçirilmesi planlanıyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rusya ile 4.2 milyar metreküp gaz sevkiyatı için görüşmelere başladığını belirtmişti. Szijjarto, Budapeşte’nin Türkiye ve Bulgaristan üzerinden TürkAkım aracılığıyla Rus gazı satın almakla ilgilendiğini ifade etmişti.

2022'de başlaması planı

Rusya’nın Budapeşte Büyükelçisi de şubat ayında TürkAkım üzerinden Macaristan’a gaz sevkiyatının 2021 sonu-2022 başında başlamasının planlandığını belirtmişti.

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