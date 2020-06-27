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Tokat'ta sınava geç kalan öğrencileri motorize ekipler yetiştirdi

TOKAT'ta, üniversite sınavına dakikalar kala nüfus müdürlüğüne gidip geçici nüfus cüzdanı çıkarttıran öğrencileri motorize ekipler yetiştirdi.

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Tokat’ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek olan adaylardan birçoğu sınava dakikalar kala nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler sınava yetişebilmek için ter döktü.

Valilik binası yanındaki fotoğrafçılarda fotoğraf çektiren öğrenciler Tokat İl Nüfus Müdürlüğünden geçici belgelerini aldı. Sınava dakikalar kala işlem yaptıran öğrencilerin imdadına ise polis ekipleri yetişti.

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun telsizden yaptığı anonsu ile Tokat Valiliği önüne yönlendirilen çok sayıda polis aracı öğrencilere tahsis edildi. Yaklaşık 21 öğrenci motorlu trafik ekipleri tarafından sınav yapılacakları okullara yetiştirildi. Ayrıca şehir içi halk minibüslerinin seferlerinin yetersiz olması sonucu dakikalarca duraklarda bekleyen öğrencilerin de imdadına polis ekipleri yetişti. Öğrenciler polis araçları ile sınav salonlarına götürüldü

Evde mahsur kaldı, yangın merdiveni ile kurtarıldı

Yazıcıoğlu Mahallesi Yeni Hayat Evlerinde kapının kilidinin bozulması sonucu evde mahsur kalan bir öğrenci de itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin yangın merdiveni apartmanın 4. Katına uzatıldı. Yangın merdiveni ile mahsur kaldığı evden kurtarılan öğrencinin sınava girmesi sağlandı.

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