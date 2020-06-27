ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması! Sorunsuz şekilde tamamlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" açıklaması yaptı.

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Bugün milyonlarca öğrenci sınav heyecanı yaşadı. YKS'nin ilk oturumu TYT ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün, sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

"Birinci aşama sorunsuz şekilde tamamlandı"

ÖSYM Başkanı Aygün, açıklamasında, şuları kaydetti:

YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.