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Beşiktaş'ın yardım kampanyasından gelen kazanç belli oldu

Siyah-beyazlı yöneticiler ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına destek verenlerin sayısının 280 bini bulduğunu ve kulübün kasasına şu ana kadar 10 milyon TL’ye yakın bir para girdiğini söyledi.

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Dün gece en fazla destekte bulunan 11 kişiye forma hediye edilecek
Ekonomik darboğazdan kurtulmak için "Bırakmam Seni" kampanyasını uygulamaya geçiren Beşiktaş yönetimi şu ana dek gidişattan memnun. Siyah-beyazlı yetkililer kampanyaya destek verenlerin sayısının 280 bine kadar geldiğini ve planlananla hayata geçenin beklentileri karşıladığını belirtti. Kulübün kampanya sürecinde çeşitli pazarlama faaliyetleri sonrası 10 milyon TL'ye yakın bir meblağı kasasına koyduğu ifade edildi. Ayrıca siyah-beyazlılar dün akşam 19.00 ila 23.00 arasında en fazla destekte bulunan ilk 11 taraftara, takımın Konyaspor maçında giydiği formaları hediye edeceğini açıkladı.

11'e girdi golünü attı 

Beşiktaş 11'inde dün sürpriz bir isim vardı: Jeremain Lens. Önceki gün yapılan idmanda sakatlandığı açıklanan Hollandalı futbolcu, üst adalesinde hafif ağrıları olmasına rağmen oynamak istediğini söyleyince ilk 11'e girdi. Maça etkili başlayan Lens'e sert bir müdahale yapan Hadziahmetovic, VAR uyarısı ile kırmızı kart gördü. Lens maçın sonucunu ilan eden golü de attı.

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