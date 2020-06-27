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Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok'a hapis cezası

Anadolu Ajansı

Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

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Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler Milli Savunma Bakanlığı avukatı Özel Aydın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile sanık Üçok'un avukatı Uğur Altun hazır bulundu.

Avukat Aydın, sanığın söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Avukat Olgaç da Yargıtay içtihatları göz önüne bulundurulduğunda Üçok'un üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu bildirdi ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

Taleplerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan Hakim Celal Savaş, emekli askeri hakim albay Üçok'un, Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4'üncü maddesinde belirtilen, "Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı. Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üçok'un, sosyal medya hesabından 15 Temmuz sürecinin sorumlusunun "Genelkurmay Başkanı olduğu, yargılanması gerektiği" yönünde paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Bir internet sitesine verdiği söyleşide de Üçok'un, komuta kademesinin darbecilerle birlikte hareket edeceği yönünde algı oluşturmaya yönelik beyanda bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, Üçok'un, atılı suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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