Yer İran! İki aylık bebek Instagram satışa çıkarıldı

İran'da üç kişi, Instagram üzerinden iki aylık bebeği satmaya çalıştıkları için tutuklandı.

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Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, birçok kişisel kullanıcının veya mağazanın ürünlerini platform üzerinden satmasına da izin veriyor.

Ancak bu sefer yaşanan olay akıllara durgunluk verecek türden. İran'ın başkenti Tahran'da üç kişi; biri 20 günlük, diğeri iki aylık bebeği Instagram üzerinden satmaya çalışınca tutuklandı.

Başka bir yerden satın aldılar

Olayın bir diğer ilginç yanı ise bebekleri satmaya çalışan üç kişi, bebekleri 500 dolar karşılığında daha önceden başka bir yerden satın almıştı. Yapılan araştırmada, üç kişinin bebeklerin üzerine kâr koyarak yeniden satmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Daha önce de yaşanmıştı

Son yaşanan olay, İran'da yaşanan ilk çocuk satma çabası değil. Daha öncelerde de yoksul kişilerden bebek satın alan kişiler yargılandı ve olaylar hakkında inceleme yapıldı.

Mahkeme, Instagram'ın bu tür satışları engellemek için adım atmasını gerektiğini söylüyor.