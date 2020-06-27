Cumhurbaşkanı Erdoğan yoldan mı çıktı? Burhanettin Duran'dan dikkat çeken yazı

Sabah yazarı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reformlardan ve demokratikleşmeden uzaklaştığı iddiasını dile getiren liberallerin nerede ve nasıl yanıldıklarını çarpıcı bir dille kaleme aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi eylemlerinin başladığı 2013'ten beri çok sayıda kesimin hedefinde. Son dönemde Erdoğan'ı eleştirenler kervanına liberaller de katıldı.

Erdoğan liberalizmden uzaklaştı statükoya yanaştı iddiası

Onlara göre ekonomik kriz ve PKK terörünün bitmemesenin nedeni Erdoğan'ın reformlardan ve demokratikleşmeden uzaklaşması yatıyor.

Erdoğan'ın Milliyetçiliğe, Kemalizm'e, satükoculuğa ve otoriterliğe teslim olduğu iddiası dile pelesenk olmuş durumda.

Peki bu doğru mu? Akademisyen ve SETA Genel Koordinatörü ve aynı zamanda Sabah yazarı Burhanettin Duran, merak edilen bu soruya bugünkü yazısında yanıt verdi.

"Güç pastasında payı daralanların Türkiye içindeki stratejik müttefiklerini harekete geçireceğini göz ardı ediyorlar"

Liberal ilmihalden öğüt verenlerin iktidarın doğasını anlamayan bir iyimserlikle malul olduğunu savunan Duran, bu kesimin ıskaladığı iç ve dış gelişmeleri yazısında paylaştı:

"Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolünü yükseltmesinin çıkaracağı türbülansı hakkıyla değerlendiremiyorlar. Güç pastasında payı daralanların Türkiye içindeki stratejik müttefiklerini harekete geçireceğini göz ardı ediyorlar. Gerilime yönelmeden önce Türkiye'nin uzlaşma ve müzakere yolunu ısrarla denediğini unutuyorlar. Güç mücadelesine girmeden, maliyet ödemeden muktedir olunamayacağını, muktedir olmadan da düzen kurulamayacağını kabul etmiyorlar. Gezicilerin, FETÖ'nün ve PKK'nın yıkıcı emellerinin otoritenin ve güç ile karşılanmasının kaçınılmazlığını ıskalıyorlar."

FETÖ vesayeti ve açılım süreci

AB sürecindeki demokratik reformlar ile Kemalist vesayetin geriletildiğini ancak CHP'nin FETÖ vesayetiyle iş tuttuğuna dikkat çeken yazar, açılım sürecini sabote eden ve ABD ile Suriye'de devlet oluşturma macerasına girişen PKK'ya değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece demokratikleşme ile silah bıraktıramazsınız. Taşeronluktan vazgeçiremezsiniz. Taşeronluktan vazgeçiremezsiniz. Kürtlerin talepleri için yapılan reformların demokrasinin sınırlarına ulaşması bazı Kürt milliyetçilerinin şiddete bağımlılığını bitirmedi. Normların etkisini yitirdiği ve güç mücadelesinin ana eksen olduğu bir dünyada uzlaşma çağrısı ile Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak'taki çıkarlarınızı koruyamazsınız. Kriz öncelikle içinde olduğumuz bölgenin ve kürenin türbülansıdır. Liberal ilmihalin ne kadar romantik olduğunu ABD ve diğer Batı demokrasilerinin Türkiye ile kıyaslanamayacak krizlerde nasıl savrulduklarını görerek fark edebilirsiniz."

Yazının tamamı için tıklayın