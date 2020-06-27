AK Partili Özlem Zengin'e sinkaflı küfürler eden isim gözaltına alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan ağza alınmayacak küfürler eden Atalay Başkak isimli şahıs gözaltına alındı.

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K Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM'de yaptığı konuşmada "AK Parti'den önce kadının adı yoktu" ifadeleri günlerdir konuşuluyor.

Çok ağır hakaretler

Hakaretlere varan tepkiler arasında öyle ifadeler oldu ki... Sosyal medyadan sinkaflı küfürler eden Atalay Başkak isimli şahıs gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ve küfürler eden şahılardan biri gözaltına alındı. ve bugün hakim karşısına çıkacak.