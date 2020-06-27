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AFP duyurdu! AB, Türkiye'yi sınırlarını açacağı ülkeler listesinden çıkardı

Fransız haber ajansı AFP, AB'nin 1 Temmuz'da dış sınırlarını açacağı ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarıldığını duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz'dan itibaren sınırlarını açacağı ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkartıldığı iddiası gündemin üst sıralarına yerleşti.

"Türkiye şimdilik listeden çıkarıldı"

euronews'ün perşembe günü AB yetkililerinden edindiği bilgiye dayandırarak yayımladığı taslak listede Türkiye de yer almıştı. Ancak AFP'nin görüşmelere ilişkin aktardığı son bilgiye göre Türkiye şimdilik listeden çıkarıldı.

ABD, Rusya ve Brezilya da yer almadı

Türkiye'nin yanı sıra Listede; ABD, Rusya ve Brezilya gibi koronavirüs salgınını yavaşlatmakta zorlanan bazı ülkeler de yer almadı.

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