Davutoğlu Onedio yayınında soruları yanıtladı! Olay açıklamalar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Siz de muhafazakâr bir gençlik yetiştirme gayretinde misiniz?" sorusuna, "Hayır, ilkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Hedefim de odur" yanıtını verdi.

Abone ol

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, AK Parti döneminde neden sessiz kaldığına ilişkin soruyu ise "Sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım" şeklinde yanıtladı.

Onedio’nun Youtube kanalında sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Davutoğlu’na yöneltilen bazı sorular ve yanıtları şöyle:

“Başkan olursanız KYK borcunu siler misiniz?”

Ben öğrencilerin bir tek halkına ve toplumuna karşı borçlu olmalarını, borçlu hissetmelerini kendilerinden isterim. Başka borçlarının hepsi silinmelidir diye düşünüyorum.

"AK Parti’nin ilk dönemlerindeki liberal, özgürlükçü ve demokratik söylemler bu kadar hızlı değişirken neden karşı koymadınız?"

Aslında karşı koydum ama size pek göstermediler.

Sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?”

Geçmişte sessiz kaldığım anlarda dahi sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım.

"Devrimci misiniz?"

Hayat dinamiktir. Devrimciyim diyebilirim. Kesinlikle statükocu değilim. Tabii Mao’cu olmamak şartıyla.

"Siz de muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayretinde misiniz?"

Hayır, ilkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Hedefim de odur.

Keşke siyasete girse dediğiniz bir ünlü var mı?

Barış Manço yaşasaydı da girseydi. Bu zevk kuşağına siyaseti nasıl anlatırdı merak ediyorum doğrusu. Ya da Mehmet Ali Birand. O güzel röportajlarını yapan Mehmet Ali Birand, bir siyasetçi olarak kendisi kadar çetin bir gazeteciye nasıl cevap verirdi onu da hep merak etmişimdir.

"Geçmişe dönüp siyasi kariyerinizin ilk gününe gitseniz ve o günkü Ahmet Davutoğlu’na bir tavsiye verseniz, bu ne olurdu?"

Kendine güven ama sana gülen herkese güvenme.

"Popülist olmayan bir siyasi liderin başarılı olacağına gerçekten inanıyor musunuz?"

Siyasi lider halkına yalakalık yapan değil, halkına dürüst davranandır. Kısa dönemde popülistler başarılı olur ama uzun dönemde siyasi lider olamazlar.