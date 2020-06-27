BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  GÜNCEL

Komandolar buldu yok etti! PKK'ya bir ağır darbe daha 9 terörist sarı torbaya girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Abone ol

MSB  operasyonla ilgili son bilançoyu paylaştı. Buna göre, Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından operasyon ile ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. "PençeKaplan" etiketinin kullanıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Komandolar buldu yok etti

"Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yer Aydın! Eşinin mezarı başında intihar etti olayı gören polis dondu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li üç milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması! Burada bir art niyet var
Cumhurbaşkanı Erdoğan yoldan mı çıktı? Burhanettin Duran'dan dikkat çeken yazı
Davutoğlu Onedio yayınında soruları yanıtladı! Olay açıklamalar
Ünlü anketçi Adil Gür'ün 'Ruslardan başka türlü dost olur' sözlerine soruşturma
AFP duyurdu! AB, Türkiye'yi sınırlarını açacağı ülkeler listesinden çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da otomobil ambulansa çarptı! Çok sayıda yaralı var
Türkiye'den Brezilya'ya tıbbi maske yardımı
Gaziantep'te ailesini ziyaret etti mahalledeki 42 kişi karantinaya alındı
Kurban için biriktirdiği parayı kaybeden Rahme nineye polisler kurbanlık aldı
ABD'de bir Çin vatandaşı 'ekonomik casusluktan' hüküm giydi
Kurbanbayramı tarihi 2020 Diyanet kaç gün kaldı?
Yorumlar 7 yorum