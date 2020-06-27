Yer Aydın! Eşinin mezarı başında intihar etti olayı gören polis dondu
AYDIN kan donduran bir olaya sahne oldu. Efeler ilçesinde bir vatandaş, bir yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında silahla kafasına sıkarak intihar etti.
Aydın'ın Efeler ilçesi tüyleri diken diken eden bir olayla sarsıldı. Bir şahıs eşinin mezarı başında intihar etti. Olay Çeştepe Mahallesi Mezarlığı’nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeştepe Mezarlığı’ndan bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta yaptıkları araştırmada bir kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde silahla vurulmuş halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Tayfun Şikol (60) olduğunu belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şikol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.