Yer Aydın! Eşinin mezarı başında intihar etti olayı gören polis dondu

Aydın'ın Efeler ilçesi tüyleri diken diken eden bir olayla sarsıldı. Bir şahıs eşinin mezarı başında intihar etti. Olay Çeştepe Mahallesi Mezarlığı’nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeştepe Mezarlığı’ndan bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.