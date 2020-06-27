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HABER /  SAĞLIK

HDP'li üç milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

HDP'den yapılan açıklamada 3 milletvekilinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

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"Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır." denilen açıklamada "Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir." bilgisine yer verildi. 

3 vekil enfekte 

Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç imzalı açıklamada şunlar kaydedildi:

Daha önce de açıkladığımız gibi Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. 

Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir.

Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz. 

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