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Ekrem İmamoğlu’nun icraatlarını saydılar: Avrasya Tüneli ve Marmaray’ı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 yıllık icraatlarının sorulduğu sokak röportajında bir kişi Avrasya Tüneli ve Marmaray'ı İmamoğlu'nun yaptığını söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde göreve gelişinin 1. yılını doldurdu. İmamoğlu'nun bu süre içinde yaptıkları tartışılırken, bir röportajda söylenenler sosyal medyada çok konuşuldu.

İmamoğlu'nun bir yıllık icraatlarının sorulduğu sokak röportajına verilen yanıtlar sunucuyu ve izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

İki icraat isteyen muhabir, bir süre düşünen vatandaştan "heyecanlandık" yanıtını aldı.

Muhabirin "İmamoğlu 20-25 hastane yaptı" açıklamasına "evet" denildi

"İstanbul'un yollarını yaptı 20-25 tane hastane yaptı" diyen muhabirin ironik sözlerine gencin "evet" demesi şaşkınlıkla karşılandı.  Bunun üzerine muhabir "yalnız bunlar AK Parti'nin icraatları diye karşılık verdi. 

Avrasya Tüneli ve Marmaray'ı yaptı

Üzerinde İmamoğlu'nun resmi olan tişört giyen vatandaş, “İBB Başkanının bir yıl içerisindeki icraatları nedir ' bir süre sonra “Avrasya Tünelini ve Marmaray'ı yaptı' cevabını verdi.

"Hizmet etmek bir yılda nasip oldu"

Röportaj veren bir kadının “hizmet etmek bir yılda nasip olmadı' sözleri de dikkat çekti.

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