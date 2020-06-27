Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili "Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir." ifadelerini kullandı.

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Sezonu değerlendiren Ali Koç,"Bir oyuncuya birçok farklı kulüp talip olabilir, profesyonel futbolcular da mevzuatlara uygun şekilde her takım ile görüşebilir. Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir" diye konuştu.

Koç'un açıklamaları şöyle;

"Şampiyonluk potasının tamamen dışında kalmış durumdayız"

Sezonun 28 haftasını geride bıraktık. 20. haftaya kadar gerek birçok yorumcuya gerek resmi bahis firmalarının paylaştığı oranlara göre ligin 1 numaralı şampiyonluk adayıyken şu an şampiyonluk potasının tamamen dışında kalmış durumdayız. Bunun 2 ana nedeni var. Birincisi bize saha içinde ve dışında yapılan, en Fenerbahçe karşıtı yorumcuların bile artık açık açık operasyon olarak adlandırdığı durum, ikincisi ise bizim kendi hatalarımız.

Ancak işin neticesine bakarsanız görev süremizin ilk 2 yılında camiamıza şampiyonluk yaşatamadık ve şampiyonluk hasretimiz 6 yıla çıkmış oldu. Şimdi önümüze bakmak zorundayız ve gelecek sezon için güçlü bir yapılanma ve kadro oluşturmaya mecburuz. Hedefimiz kırılganlığı minimum derecede olan, yolunda kararlı adımlarla yürüyebilen kaliteli bir takım oluşturmak.

"Fenerbahçe istediği futbolcuyu alır"

Bu sezon ile beraber 6 sezondur şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Bizi önümüzdeki sezon başarıya taşıyabilecek, dış etkenlerden en az etkilenecek, saha içinde teknik kalitesi yüksek, tecrübenin ve genç yeteneklerin harmanlandığı bir takım kimyası oluşturacağız. Yeni yapılanmamız çerçevesinde aldığımız kararlar, futbol şubemizin önemli pozisyonlarına atayacağımız isimler ve gelecek futbolcu isimleri şu an itibarıyla büyük ölçüde belirlenmiş durumda. Sezon biter bitmez inanarak gerçekleştirdiğimiz bu hamleleri açıklayacağız. Mevcut kadro yapılanmamız da büyük oranda şekillendi.

"Bugün geçmişten farklı durumdayız"

Kalan 6 hafta da göz önünde bulundurularak, sezon sonunda bu konu tarafımızca finalize edilecektir. Yalnız bir konuyu açıklıkla vurgulamam gerekiyor. Hem Fenerbahçe'mizin mali gücü bakımından, hem dünya futbol piyasası dengeleri açısından, hem de Finansal Fair Play (FFP) kuralları bakımından bugün geçmişten farklı durumdayız. Bir de tüm bunların yanında TFF limit sistemi ve TFF'nin bize yaklaşımı da ortada. Kulübümüzün imkanları eski gücünde olmasa da biz fedakarlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Biz bu konuyu telafi ederiz.

Ancak gerek FFP, gerek TFF limitleri, gerekse dünya futbol piyasasının geldiği nokta bakımından 10-15 sene öncelere göre oldukça dezavantajlı konumdayız. Bu doğrultuda ister istemez ağırlıklı olarak bonservisi olmayan veya kiralık oyuncularla anlaşmak durumundayız. Biz bu şartlar dahilinde hedefimize uzanacak kadroyu oluşturuyoruz. Bununla birlikte, transferler hakkında kamuoyunu meşgul eden bazı anlamsız tartışmalara da nokta koymak gerektiği fikrindeyim. Bir oyuncuya birçok farklı kulüp talip olabilir, profesyonel futbolcular da mevzuatlara uygun şekilde her takım ile görüşebilir.

Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir.

"Fenerbahçe'nin tek sahibi taraftarıdır"

Her zaman söylediğimiz gibi, Fenerbahçe'nin tek sahibi milyonlarca taraftarıdır. Bu yüzden taraftarlarımızın da kongre üyelerimizin de görüşlerini ve yapıcı eleştirilerini elbette önemsiyoruz. Ancak yönetim kurulu olarak bizlerin görevi hiçbir baskı altında kalmadan, duygusal olmadan, kulübümüzün içinde bulunduğu koşullarda en rasyonel ve mantıklı adımları planlamak ve cesaretle bunları gerçekleştirmektir. Bununla birlikte, özellikle sosyal medyanın da günümüzde gelmiş olduğu nokta ile beraber, atılan her adıma, aksiyona karşı çıkan sesler muhakkak ki olacaktır.

Biz ise yönetim kurulu olarak rasyonel düşünerek, doğru bildiklerimizi ve inandıklarımızı, kararlılıkla uygulamakla yükümlüyüz. Fenerbahçe'nin tek sahibi milyonlarca taraftarıdır ancak finansal anlamda da sportif anlamda da camiamıza karşı sorumluluğu olan merci yönetim kuruludur. Bunun yanında, geleneksel medyanın hem kulübümüze karşı hem de futbol rekabeti çerçevesindeki tavrıyla ilgili de önümüzdeki hafta içinde bir televizyon kanalında çıkacağım programda değerlendirmelerim olacak.