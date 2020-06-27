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İznik Gölü'nde tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü

1999 depremi öncesinde olduğu gibi İznik Gölü'nde boyları 1 buçuk metreye yakın birçok yılanın su üstünde görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

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Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde boyları 1 buçuk metreye yakın birçok yılan suyun üstünde görüntüledi.

Balık avlamaya çalışan bir çok yılan görüldü

İznikli Barbaros Öksüz isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde aynı yerde su üstünde balık avlamaya çalışan birçok yılan görülüyor.

1999 depremi öncesinde de görüldüğü iddia edildi

Boylar tahmini 1 buçuk metreyi bulan yılanların fazla sayıda olması vatandaşları tedirgin etti. 1999 yılında yaşanan deprem felaketi öncesinde de bölgede çok sayıda yılanın su yüzeyinde görüldüğü iddia edildi.

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