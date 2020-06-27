Napoli, Cengiz Ünder'i istiyor

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder için bir başka İtalyan ekibi Napoli'nin devrede olduğu öğrenildi. Napoli, milli futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

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2017 yılında Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2023'e kadar devam etse de İtalyan ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu, gelecek sezon kadroda düşünmediği biliniyordu.

Cengiz Ünder için Serie A ekiplerinden Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi.

30 milyon euroyu gözden çıkardı

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, milli futbolcu Cengiz Ünder'le yakından ilgileniyor. Jose Callejon'un takımdan ayrılacak olmasının ardından arayışa geçen İtalyan ekibinin, listeye Cengiz Ünder'i aldığı belirtildi.

Söz konusu haberde; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ile teknik direktör Gennaro Gattuso'dan tam not aldığı ifade edilen Ünder için, İtalyan ekibinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığı da kaydedildi.

Bonservisten Başakşehir de pay alacak

Öte yandan Başakşehir de transferin gerçekleşmesi durumunda gelir elde edecek ve eski oyuncusunun transferinden yüzde 20 pay alacak.