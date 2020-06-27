BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  OTOMOBİL

Sıfır araç satın almak için bayiler önünde kuyruk oluştu

Son zamanlarda ikinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Düşük kredi faizinden yararlanmak isteyenler, yetkili bayiler önünde kuyruk oluşturdu.

Abone ol

Kredi faizlerinin düşmesiyle otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafenin korunması için toplu taşıma araçlarının yerine özel arabalara yönelim arttı.

Düşük faizli kredi seçeneği

Talebin artması nedeniyle araçların fiyatları tavan yaparken, 20 yıllık araçlar bile 40 bin liralara yükseldi. Binlerce kişi düşük faizli krediden yararlanarak araç sahibi olma hayalinde.

Bayiler önünde kuyruklar oluştu

Ancak ikinci el araçların sıfır araçlarla arasındaki fiyat farkı neredeyse kapandı. İkinci el araçların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı.

Çeşitli kredi kampanyalarından yararlanabilmek için yetkili bayilere akın eden vatandaşlar, bayiler önünde kuyruklar oluşturdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'İkinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke' raporu! Türkiye listede mi? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba açıklamalar
2 milyar doz koronavirüs aşısı dağıtılacak! DSÖ tarih verdi
Ekrem İmamoğlu’nun icraatlarını saydılar: Avrasya Tüneli ve Marmaray’ı yaptı
Komandolar buldu yok etti! PKK'ya bir ağır darbe daha 9 terörist sarı torbaya girdi
HDP'li üç milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması! Burada bir art niyet var
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Manisa depreminin ön inceleme raporu!
CHP'li vekillerden kanun teklifi! Gebze il yapılsın
Rusya, Taliban'a gizlice para teklif etti
Bakan Hulusi Akar'dan OYAK Genel Kurulu öncesi Anıtkabir'e ziyaret
Aydın'da otomobil ambulansa çarptı! Çok sayıda yaralı var
Cem Sultan olayı nedir Cem Sultan kimin oğlu neden öldü?
Yorumlar