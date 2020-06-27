Sıfır araç satın almak için bayiler önünde kuyruk oluştu

Son zamanlarda ikinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Düşük kredi faizinden yararlanmak isteyenler, yetkili bayiler önünde kuyruk oluşturdu.

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Kredi faizlerinin düşmesiyle otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafenin korunması için toplu taşıma araçlarının yerine özel arabalara yönelim arttı.

Düşük faizli kredi seçeneği

Talebin artması nedeniyle araçların fiyatları tavan yaparken, 20 yıllık araçlar bile 40 bin liralara yükseldi. Binlerce kişi düşük faizli krediden yararlanarak araç sahibi olma hayalinde.

Bayiler önünde kuyruklar oluştu

Ancak ikinci el araçların sıfır araçlarla arasındaki fiyat farkı neredeyse kapandı. İkinci el araçların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı.

Çeşitli kredi kampanyalarından yararlanabilmek için yetkili bayilere akın eden vatandaşlar, bayiler önünde kuyruklar oluşturdu.